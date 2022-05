METEO – Ondata di CALDO AFRICANO in arrivo, TEMPERATURE oltre i 10 gradi sopra la media e massime di 40°C

Ultimo giorno di maggio con clima ancora mite e qualche pioggia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nel corso del weekend appena trascorso l’estensione di una saccatura dalla Scandinavia verso l’Europa centrale ha permesso l’ingresso di aria più fresca sul Mediterraneo, riportando le temperature in linea con le medie del periodo ed anche leggermente sotto media al Nord. L’attuale situazione sinottica mostra un campo di alta pressione subtropicale in espansione sul Mediterraneo, mentre una vasta circolazione depressionaria si torva ancora estesa tra Paesi Baltici e Isole Britanniche, con correnti occidentali più fresche che vanno ad interessare anche il Nord Italia. Bel tempo quindi soprattutto sulle regioni centro-meridionali, con sole prevalente ma ancora con caldo contenuto. Le temperature saranno infatti solo leggermente sopra le medie del periodo. Maggiore instabilità invece al settentrione, con nuvolosità in transito ed anche delle piogge, specie su Alpi e Prealpi.

Domani il caldo inizia a farsi più intenso

Nella giornata di domani, primo giorno dell’estate meteorologica, un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si troverà esteso sul Mediterraneo centro-occidentale portando maggiore stabilità in Italia, con cieli soleggiati da Nord a Sud e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori costieri. Non mancherà comunque dell’instabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali. Aria calda in risalita da sud-ovest porterà un aumento delle temperature, con valori termici di 4-6 gradi sopra la media al Centro-Sud e sulle Isole, in media o leggermente al di sopra al Nord. I valori massimi tornano quindi ad essere elevati, raggiungendo i 32°C-34°C al Sud, sul Lazio e sulle Isole Maggiori, anche fino ai 35°C in Sardegna e fino a sfiorare i 37°C-38°C sulla Sicilia.

Festa della Repubblica con caldo e sole, ma anche acquazzoni e temporali

Tra giovedì e venerdì il robusto promontorio africano si andrà a rinforzare maggiormente sul Mediterraneo, portando elevata stabilità atmosferica in Italia e temperature in ulteriore aumento. Cieli soleggiati caratterizzeranno gran parte delle regioni italiane nella Festa della Repubblica, ma su Alpi e Prealpi non mancheranno acquazzoni e temporali pomeridiani. Nuvolosità in transito venerdì al Centro-Nord ma senza fenomeni di rilievo, ancora instabilità pomeridiana sulle Alpi. Le temperature si porteranno su valori di 6-8 gradi sopra la media. Le massime infatti inizieranno a superare i 35°C al Sud e sulle regioni regioni tirreniche, con punte anche di 40°C sulla Sardegna.

Picco dell’ondata di caldo africano tra weekend e lunedì

Nel corso del weekend il promontorio africano si andrà ad espandere anche sui Balcani, con asse del promontorio dall’Algeria verso nord-est passando per la Penisola Italiana. Aria molto calda continuerà a risalire da sud-ovest portando le temperature anche di 10-12 gradi sopra la media, specie al Centro-Sud. Il picco dell’ondata di caldo è prevista quindi tra i giorni del weekend e quella di lunedì. In queste giornate le massime tenderanno a raggiungere i 37°C-38°C sulle regioni tirreniche e in Umbria, oltre al Sud e sulle Isole, dove i termometri potranno raggiungere anche i 40°C specie su Sardegna, Sicilia e Puglia. Nella giornata di lunedì, con l’avvezione calda che interesserà soprattutto il meridione, sulla Sicilia si potranno raggiungere valori anche superiori ai 40°C.

