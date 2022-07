METEO – Ondata di CALDO, bollino rosso per alcune città italiane; ecco quali

Torna il caldo intenso sull’Italia

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il mese di luglio si appresta a trascorrere un nuovo periodo in compagnia dell’anticiclone nord africano, quindi del caldo intenso. Al momento il “cuore” dell’avvezione calda interessa in particolare l’Europa sud-occidentale, con temperature record che dopo aver interessato Portogallo e Spagna, sono destinate a raggiungere nelle prossime 48 ore anche Francia e Regno Unito. L’Italia vedrà quindi un periodo stabile e con temperature decisamente al di sopra della media del periodo probabilmente almeno fino al termine di luglio.

Meteo domenica 17 luglio: tra caldo e locali acquazzoni sui settori montuosi

Meteo – La giornata odierna vedrà l‘Italia interessata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa. Il tempo si presenterà quindi stabile e soleggiato su gran parte d’Italia fin dal mattino, fatta eccezione per qualche disturbo sul Piemonte occidentale. Nel corso delle ore pomeridiane e pre-serali l’instabilità vedrà una recrudescenza lungo l’Appennino, specie tra Abruzzo, Molise e Campania, mentre i temporali a ciclo diurno si rinnoveranno sulle Alpi occidentali. Farà caldo su gran parte del Paese, con valori massimi che al nord raggiungeranno i +34/+36°C sulla Pianura Padana centro-occidentale, mentre sulle zone interne del centro si potranno raggiungere i +36/+38°C tra Umbria, Toscana e Lazio. Caldo anche al sud ed Isole con punte di +36/+38°C su Metaponto, tarantino, cosentino e zone interne della Sardegna.

L’Italia si avvia verso una nuova settimana dal caldo intenso

L’ondata di caldo subirà una decisa enfatizzazione nella seconda parte della settimana. La goccia fredda in azione a largo del Portogallo verrà riagganciata dal flusso principale e risalirà verso Francia e Regno Unito nel corso dei prossimi giorni. In tal modo la bolla d’aria calda verrà spinta verso est-nordest, raggiungendo con più decisione anche l’Italia. Da giovedì ci attendiamo quindi un ulteriore aumento termico, con picchi massimi che entro il prossimo weekend potranno raggiungere i +40°C su diverse aree del Paese. Caldo, che come anticipavamo, già da oggi potrebbe creare qualche disagio. Vediamo nella prossima pagina il bollettino emesso dal Ministero della Salute con le città a maggior rischio.

Bollettino del Ministero della Salute, Firenze e Perugia oggi da bollino rosso

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nella giornata odierna: bollino rosso per oggi domenica 17 luglio su Firenze e Perugia; bollino arancione su Viterbo, Roma, Rieti, Genova e Frosinone. Infine bollino giallo per Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste e Verona. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali meteo per avere ulteriori informazioni sull’ondata di caldo!

