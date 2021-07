METEO – ONDATA di CALDO verso l’ITALIA con picchi fino a +40°C; ecco quando e dove

Meteo, break estivo al nord

Meteo – Una momentanea flessione del campo barico sul suo fianco settentrionale, sta favorendo il passaggio di un’intensa perturbazione atlantica sul nord Italia. Attualmente sono molte le nubi in transito sulle regioni settentrionali, con piogge e qualche temporale già in atto al nordovest, Emilia e lungo l’Arco Alpino. Anche le temperature ne risentono del passaggio instabile, con i valori massimi odierni attesi mediamente tra i +24 ed i +26°C al nord, fatta eccezione per la Romagna dove si potranno raggiungere i +30°C. Rischio nubifragi nelle prossime ore, con grandinate e forti temporali.

Temperature meno elevate anche sul resto d’Italia

Meteo – Dopo un’ultima parte del mese di giugno davvero bollente su parte dell’Italia, con le temperature che per più giorni consecutivi hanno superato la soglia dei +40°C all’estremo sud e sulla Sicilia, un lieve calo termico è avvenuto con l’avvio del mese di luglio. Masse d’aria più umide dai quadranti occidentali, hanno sostituito quelle bollenti in risalita dal nord Africa. Nella giornata odierna anche sulle regioni centrali i valori massimi difficilmente andranno oltre i +30/+31°C, con valori inferiori lungo le coste. Farà ancora caldo al sud e sulle due Isole Maggiori, dove si raggiungeranno i +35/+37°C, ma decisamente meno elevati rispetto ai valori dei giorni scorsi.

Dopo la pausa torna il grande caldo

Una nuova ondata di caldo è pronta ad investire l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Una bolla d’aria calda è infatti attesa in risalita da martedì sul Mediterraneo centrale. Isoterme in libera atmosfera ad una quota di 850 hPa attese fino a +25/+26°C su Sicilia e sud della Sardegna, favoriranno valori di +40°C sulle zone interne, con punte ancora una volta di +40/+42°C. Farà caldo anche sul resto d’Italia, con l’afa che sarà pronta a tornare in Pianura Padana e lungo le coste. L’apice del caldo verrà raggiunto tra mercoledì e giovedì, quando sulle zone interne del centro si toccheranno i +38°C ed al sud i +40°C anche in zone interne della Puglia, Metaponto e Calabria.

