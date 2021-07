METEO – settimana di CALDO intenso per l’ITALIA in compagnia dell’anticiclone africano, ecco fino a quando

Intenso passaggio temporalesco nelle prossime ore, ecco le regioni più colpite

Il transito di un piccolo cavetto d’onda in quota sulle regioni del Nord Italia porterà nelle prossime ore un intenso peggioramento delle condizioni meteo con acquazzoni e temporali diffusi. Nubi sparse e schiarite nel corso della mattinata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temporali in sviluppo al pomeriggio prima sui rilievi e settori di Nord-Ovest e poi in estensione entro sera alle regioni di Nord-Est. Rapido miglioramento nel corso della notte su tutte le regioni.

Nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo

Situazione sinottica all’inizio di questa prima settimana di luglio che vedrà una vasta e profonda circolazione depressionaria centrata sulle Isole Britanniche. Questa porterà condizioni meteo instabili sulle zone occidentali del continente mentre l’anticiclone africano tornerà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e l’Europa orientale. Condizioni meteo stabili in Italia con temperature in aumento e anomalie positive fino a 8-10 gradi nella seconda metà della settimana.

Fino a quando durerà questa nuova ondata di caldo africano?

Il picco di questa terza ondata di caldo verrà raggiunto probabilmente tra Mercoledì e Venerdì prima sulle regioni del Centro-Nord e poi al Sud Italia. Per buona parte della settimana non ci aspettiamo significative precipitazioni con condizioni meteo localmente instabili solo sulle zone alpine, segnatamente quelle di Nord-Ovest. Secondo le ultime uscite del modello americano GFS durante il secondo weekend di luglio il transito di una saccatura con aria più fresca in quota dovrebbe porre fine all’ondata di caldo portando anche un peggioramento delle condizioni meteo.

