METEO – ONDATA di MALTEMPO INVERNALE in arrivo, torna il FREDDO: ecco quando

Italia reduce da un’ondata di freddo artico che ha riportato la neve in pianura

La nostra Penisola è reduce da un’ondata di freddo artico continentale di diretta provenienza russa solo pochi giorni fa, che è risultata la più fredda dell’intera stagione invernale a inverno ormai concluso sia meteorologicamente che astronomicamente parlando (con l’equinozio di primavera avvenuto venerdì 20 marzo). E in effetti tale ondata di freddo ha riportato la neve fino in pianura e sulle coste sul medio-basso versante adriatico, episodio che non accadeva da oltre un anno.

La situazione meteorologica è più tranquilla in Italia in questi giorni

Qualcuno direbbe la quiete dopo la tempesta, ma la situazione meteorologica italiana si presenta in questi giorni molto più tranquilla rispetto a quanto avvenuto nei passati: non solo l’ondata di freddo artico interessò il nostro Paese, ma in azione c’era anche una perturbazione afro-mediterranea in risalita, appunto, dall’Africa. Negli ultimi giorni le piogge oltre ad essere sparse e localizzate solo in alcune aree, risultano anche piuttosto deboli o al più moderate, senza eccessi di intensità.

Ampie schiarite sulle regioni centrali

Nella giornata odierna in particolare, le regioni centrali subiscono nette schiarite con ampi sprazzi di cielo soleggiato, eccezion fatta per le zone più interne alle prese ancora con la nuvolosità. Le temperature peraltro sono piuttosto miti il che farebbe auspicare a tutti il ritorno della primavera: non sarà così. Il tempo di oggi è infatti solamente un’illusione per chi ama il clima mite e la stagione primaverile più in generale, perché alle porte c’è nuovamente l’inverno.