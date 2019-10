METEO OTTOBRE – colpo di scena, stop dell’autunno, ma vediamo fino a quando

Residue piogge al Sud, sempre più sole altrove L’isolamento della goccia fredda sul Nord Africa porterà nelle prossime ore ancora condizioni meteo instabili o perturbate all’estremo Sud Italia. Piogge e acquazzoni sparsi interessano al momento Calabria e Sicilia ionica. Sul resto dell’Italia ci aspettiamo una giornata prevalentemente stabile e con molto sole. Nel pomeriggio residue precipitazioni solo sulla Sicilia orientale, tempo stabile e sole prevalente sul resto della Penisola. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento a partire dalle regioni di Nord-Ovest che anticiperà un nuovo peggioramento meteo in azione nella giornata di domani. Correnti atlantiche e anticiclone Come anticipato nei giorni scorsi, la prima decade di ottobre resta piuttosto dinamica con perturbazioni atlantiche e promontori anticiclonici che si danno il cambio sul Mediterraneo. Nella giornata di domani, Mercoledì 9 ottobre, ecco una nuova ondulazione del flusso atlantico che porterà nuvolosità soprattutto al Nord con qualche pioggia associata, generalmente di debole intensità. Non si esclude anche il ritorno di qualche fiocco di neve sulle Alpi generalmente oltre i 1800-2000 metri di quota. Condizioni meteo più asciutte sul resto d’Italia tranne che sulla Sicilia sud-orientale dove l’influenza della goccia fredda si farà ancora sentire con qualche acquazzone o temporale. Stop dell’autunno, ottobrata in vista Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano l’arrivo di un’ottobrata sull’Italia. L’autunno, quello fresco e piovoso, prenderà una pausa grazie ad un vasto campo di alta pressione in rimonta sul Mediterraneo a partire da Venerdì. Come troppo spesso accadde la forza degli anticicloni viene sottovalutata dai modelli e quella che sembrava solo una piccola pausa asciutta diventa un lungo periodo mite e siccitoso. Guardando infatti anche gli spaghi del modello GFS si può notare come, soprattutto al Centro-Sud, ci sia un’assenza di precipitazioni almeno fino al 16/17 di ottobre. Temperature in aumento al di sopra delle medie del periodo anche se le anomalie maggiori si avranno sull’Europa centro-orientale.

Dettagli meteo per il weekend A partire da Venerdì e poi per il weekend l’Italia potrebbe sperimentare un’ottobrata, che potrebbe poi prolungarsi anche per la prossima settimana. L’anticiclone si allungherà sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa sulle regioni settentrionali. Condizioni meteo stabili dunque da Nord a Sud con temperature in aumento fin sopra le medie del periodo specie in quota e di giorno. C’è da segnalare comunque come le anomalie positive più importanti dovrebbero riguarda i paesi d’oltralpe mentre sull’Italia saranno nell’ordine di +2/4 gradi sopra media. Clima mite soprattutto di giorno mentre la notte, che aumenta sempre più la sua durata, le temperature scenderanno soprattutto nelle zone più soggette ad inversione termica. Non si esclude l’arrivo anche di qualche nebbia o foschia su valli e pianure.

Tendenza meteo lungo termine Per quanto riguarda l’evoluzione meteo sul lungo periodo ci sono ancora molte incertezze in quanto avremo un flusso atlantico molto attivo ma anche un anticiclone da non sottovalutare. Quest’ultimo in particolare potrebbe migrare verso est portando i suoi massimi di pressione al suolo sull’Europa orientale. Sull’Europa occidentale ecco invece arrivare una serie di vaste e profonde saccature depressionaria in movimento verso ovest. Questa potrebbe essere una situazione potenzialmente pericolosa per l’Italia in quanto potrebbe essere interessata da una perturbazione in arrivo da ovest ma in movimento molto lento verso est a causa del blocco anticiclonico. Situazione questa di maltempo piuttosto intenso e duraturo.