METEO PALERMO – Al via una fase più STABILE sulla città, ecco le previsioni

Maltempo su Isole Maggiori e alcune zone del sud Italia, meglio al centro-nord

L’azione di un’area di bassa pressione presente fin da ieri sul Nordafrica continua a portare i suoi effetti in alcune aree del Paese, tra cui le Isole Maggiori, proprio come ieri. Tuttavia oggi, l’instabilità ha provato ad espandersi anche sulla aree joniche della Calabria e della Puglia, con fenomeni al più di debole o moderata intensità, tali da apportare al suolo accumuli blandi. Meglio nel resto del meridione, malgrado il contesto piuttosto nuvoloso a tratti. Ancora meglio invece sulle regioni centro-settentrionali dove a prevalere è il sole, con temperature in graduale aumento. A Palermo le condizioni meteo appaiono oggi stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo una fase di maltempo che aveva coinvolto la città di Palermo fino alle primissime ore della notte con un accumulo di poco superiore al millimetro, la giornata odierna è risultata invece più stabile sul capoluogo siciliano, sebbene sia comunque stata disturbata dal frequente transito della nuvolosità a tratti anche minacciosa, ma con dunque l’assenza di fenomeni rilevanti. Le temperature che si registrano in città sono oltre la media del periodo, con minime di +10°C a cui seguono massime prossime ai +15°C.

Possibile qualche pioviggine in nottata, poi graduale miglioramento

Le prime ore della giornata di domani sabato 4 aprile esordiranno in maniera non così limpida a Palermo, che potrebbe ritrovarsi a segnalare ancora qualche pioviggine. Tuttavia, già dalla mattina le condizioni meteo andranno migliorando sul capoluogo siciliano, con schiarite graduali che porteranno a rasserenamenti entro la sera. Atteso un aumento dei valori minimi di temperatura, mentre quelli massimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni o in lieve aumento.