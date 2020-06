METEO PALERMO – ANTICICLONE dominante: netta STABILITA’ e clima ESTIVO, ecco le previsioni

Evidente stabilità al centro-sud, disturbi di maltempo sparsi sulle regioni settentrionali

La progressione di una goccia fredda in arrivo dai quadranti orientali o nordorientali sta causando un debole cedimento dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana, ma con sembianze sempre più sub-tropicali. Ciò sta causando disturbi di maltempo sparsi sulle regioni settentrionali del Paese, con fenomeni localmente intensi e a carattere grandinigeno. Rimane invece buono il tempo al centro-sud con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, con addensamenti maggiori lungo la dorsale appenninica dove tuttavia non si segnalano fenomeni significativi. Stabilità che, come vedremo, caratterizza anche Palermo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo oggi

Dopo che nel corso della notte la città di Palermo è stata interessata dal transito di qualche disturbo nuvoloso comunque passeggero che non ha causato al suolo alcun tipo di fenomenologia, ampie schiarite si son fatte strade a partire dalla mattina, con cieli che si sono mostrati e si mostrano tutt’ora pressoché sereni. Tali condizioni meteo si protrarranno e si rinnoveranno anche nel corso della serata ormai subentrata e dunque fino a fine giornata. Il tutto viene accompagnato da un clima prettamente estivo sul capoluogo siciliano, con le temperature che oscillano tra i +20°C di minima e a cui seguono massime superiori anche ai +28°C.

Nessuna variazione prevista per domani

Nella giornata di domani venerdì 26 giugno Palermo così come tutta la Sicilia continueranno ad essere avvolte da un vasto promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana. Non si attendono dunque grosse variazioni dal punto di vista meteorologico sul capoluogo siciliano con i cieli che rimarranno pressoché sereni dal mattino e fino alla sera, fino a dunque il termine della giornata in questione. Anche dal punto di vista prettamente termico non sono previste significative variazioni: sia i valori minimi che quelli massimi oscilleranno infatti in maniera fisiologica intorno ai valori registrati nella giornata di oggi.