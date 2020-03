METEO PALERMO – ATTENZIONE, PERTURBAZIONE in arrivo con PIOGGE in città, ecco quando

Instabilità residua su Sicilia e Calabria

Nella giornata odierna l’Italia appare divisa praticamente a metà sul piano meteorologico: la nuvolosità infatti interessa le regioni centro-meridionali, dove è responsabile è anche di qualche pioggia localizzata in Sicilia e Calabria, con accumuli comunque generalmente deboli. Qualche schiarita in più la ritroviamo lungo il versante tirrenico centrale, mentre sulle regioni settentrionali le cose vanno ancora meglio: i cieli infatti appaiono generalmente soleggiati, se non per qualche innocuo disturbo transitorio sul settore nordoccidentale. Temperature che comunque si aggirano attorno alla media del periodo grazie all’affluenza di correnti più fredde ad alte quote. Dopo il maltempo odierno, anche la città di Palermo gode ora di condizioni meteo maggiormente stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Giornata di maltempo quella odierna a Palermo, con le piogge che hanno interessato a intermittenza il capoluogo siciliano accumulando al suolo circa 8 millimetri. Si tratta di un accumulo provvisorio in quanto in serata altre piogge potrebbero raggiungere la città, comunque di debole o moderata intensità. Le temperature peraltro sono oscillate tra i +7°C di minima a cui sono seguite massime prossime ai +15°C.

Instabilità nella seconda parte di giornata di domani

Dopo la cessazione dei fenomeni prevista nelle prossime ore e fin dalle prime della notte di domani lunedì 9 marzo in un contesto comunque di cieli parzialmente o prevalentemente nuvolosi, la città di Palermo vivrà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio, con piogge via via in intensificazione nel corso della serata, con accumuli attesi comunque deboli. E’ atteso un lieve calo delle temperature minime, mentre le massime stazioneranno sui valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.