METEO PALERMO – Atteso un miglioramento in gran parte dell’ITALIA eccetto sulla SICILIA, ecco le previsioni fino a Pasqua

Meteo Italia: freddo e neve al sud in queste ore

Il mese di Marzo è passato agli archivi con maggiori connotati invernali di Gennaio e Febbraio in quanto si sono fatte vedere vere ondate di neve e gelo fino in pianura in molte regioni della penisola. Ora il tempo sta decisamente migliorando al centro-nord con sole prevalente, mentre al sud insiste una depressione di natura polare e con esse correnti molto fredde a tutte le quote. Anche a Palermo le condizioni meteo sono instabili pertanto con cieli nuvolosi in queste ore e con precipitazioni associate. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

La giornata odierna di Palermo inizia con caratteri piuttosto invernali, nubi in transito, venti settentrionali e mari mossi, temperature a stento che raggiungono i 10°c e precipitazioni associate, nevose sulle alture. Nei prossimi giorni la situazione meteo migliorerà decisamente in tutta l’Italia eccetto sulle isole maggiori dove troveremo ancora delle piogge o temporali.

Previsioni meteo Italia

La giornata di oggi inizia con nevicate fino a 200-400 metri di quota su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, qualche fiocco di neve anche sulle alture dell’Abruzzo. L’ondata di freddo che insiste su molte regioni dell’Italia sta rendendo la prima giornata del mese di aprile come una normalissima giornata invernale con venti di tramontana anche intensi. Nei prossimi giorni e nel fine settimana, i principali centri di calcolo confermano condizioni meteo stabili in gran parte del paese e clima tipicamente primaverile, solo qualche disturbo ancora possibile sulle isole maggiori con piogge o temporali. Rimanete aggiornati per seguire tutte le evoluzioni.