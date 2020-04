METEO PALERMO: BEL TEMPO anche in Sicilia dopo gli ultimi disturbi nei giorni scorsi, ecco le previsioni per la PASQUA

Meteo Italia: tempo in miglioramento anche in Sicilia

Dopo gli ultimi acquazzoni e temporali nel pomeriggio di ieri sui settori più interni della Sicilia, ecco che il bel tempo interessa tutte le regioni d’Italia. Per la giornata odierna infatti sono attesi cieli sereni ovunque salvo innocue nubi irregolari al pomeriggio sulle regioni più meridionali. A Palermo le condizioni meteo si presenteranno stabili e le temperature in aumento con valori piuttosto gradevole. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Grazie alla presenza di un robusto e vasto Anticiclone stabile da diversi giorni sull’Europa centrale il tempo in Italia si manterrà stabile. La giornata di domani a Palermo trascorrerà piuttosto tranquilla, sole al mattino e cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Temperature fino a 22°c. A seguire e per le vacanze di Pasqua non avremo alcuna sorpresa con il bel tempo in Sicilia.

Previsioni meteo per le vacanze di Pasqua

Con l’Anticiclone sempre dominante in Italia, la giornata più calda potrebbe essere quella di Sabato 11 Aprile con valori fino e oltre i 25°c sulle regioni centro-settentrionali, poco meno invece al sud. Per la giornata di Pasqua e di Pasquetta il tempo sarà per lo più stabile salvo locali fenomeni di breve durata per lo più sul Trentino a sull’Appennino Meridionale.