METEO PALERMO – ESTATE al via con sole tutti i giorni e con TEMPERATURE in aumento ad oltranza, previsioni fino a inizio LUGLIO

Previsioni meteo Palermo

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima estivo sull’Italia, solo sulle regioni alpini sono previsti dei disturbi nelle prossime ore. Sole e temperature oltre i 30°c per oggi come nei prossimi giorni di Giugno sulla città di Palermo e in tutta la Sicilia, giusto qualche nube convettiva in formazione durante il pomeriggio e in serata sui settori interni. Dopo le anomalie positive di temperatura registrate sia nel mese di Aprile che in quello di Maggio, il mese di Giugno finora più piovoso e fresco rispetto la media potrebbe procedere con clima estivo e precipitazioni assenti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: Estate avanti tutta

Procederà senza scossoni la fase di bel tempo e clima estivo sulla città di Palermo come del resto in tante altre città del Paese. Condizioni meteo in Sicilia stabili con cieli sereni o poco nuvolosi e con le temperature oltre i 32°c. Nei prossimi giorni Estate avanti tutta con temperature in ulteriore aumento con l’espansione dell’anticiclone africano al sud Italia, temperature fino e oltre i 35°c sulla Sicilia. L’Estate 2020 procederà quindi con il bel tempo e con temperature calde ma ancora senza fastidiosi eccessi grazie a moderati tassi di umidità nell’aria.

Meteo Estate: modelli meteo ancora incerti per il mese di Luglio

L’anticiclone delle Azzorre tende a dominare lo scenario meteo sul Vecchio Continente dopo che le perturbazioni atlantiche hanno prevalso nelle precedenti settimane di Giugno portando con se maltempo a tratti anche intenso specie al nord Italia. Tuttavia secondo le ennesime conferme da parte dei principali modelli meteo, questi ultimi giorni di Giugno trascorreranno con sole prevalente al meridione e con temperature estive ma non afose. Il mese di Luglio inizierà sulla stessa linea di tendenza ma attenzione che potrebbe riservare delle sorprese a seguire.