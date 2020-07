METEO PALERMO – ESTATE sotto attacco con i Temporali in arrivo in Sicilia nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Situazione meteo Italia

Affondo del flusso di correnti fresche e instabili di matrice nord-atlantica fin sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Anticiclone delle Azzorre in ritirata sull’oceano Atlantico nei pressi della sua sede originaria. Come conseguenza condizioni meteo più dinamiche ora in Italia con maltempo a tratti intenso su molte regioni tra le quali anche la Sicilia. Temporali previsti anche a Palermo, specie sulle frazioni dell’entroterra, mareggiate lungo le coste esposte ai venti settentrionali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: peggioramento in arrivo

Sole e temperature oltre i 30°c negli ultimi giorni in Sicilia, poi temporali nelle ultime ore sulle aree interne e nei prossimi giorni ancora temporali con possibili sconfinamenti lungo la costa settentrionale e orientale. Ecco lo scenario meteo che ci attende in Sicilia nel corso del prossimo weekend con schiarite che si alterneranno a nubi in transito e rapidi acquazzoni o temporali. Attenzione poi al vento di Tramontana in arrivo nel weekend e possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

METEO: maltempo al sud nel corso del prossimo weekend

Sarà proprio nel corso del prossimo weekend che le regioni meridionali faranno i conti con il maltempo. specie nella giornata di Sabato 18 Luglio infatti piogge e temporali interesseranno anche la Sicilia mentre le temperature si manterranno inferiori la media e i venti sostenuti con i mari molto mossi. Tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato 18 Luglio assisteremo ad un marcato peggioramento meteo sulle regioni adriatiche e al sud Italia. Dall’Emilia Romagna attraverso le Marche, Umbria, Abruzzo e a scendere lungo tutto lo stivale avremo infatti piogge, temporali, forti raffiche di vento, grandine.