METEO PALERMO – Fase di MALTEMPO, una luce in fondo al tunnel, ecco le previsioni

Piogge al centro-sud, nuvoloso ma asciutto al nord

Nella giornata odierna continuano ad essere piuttosto evidenti gli effetti della perturbazione di origine afro-mediterranea che da qualche giorno sta interessando la nostra Penisola. Da questa mattina infatti piogge si stanno abbattendo in maniera sparsa lungo tutte le regioni centro-meridionali, ed è prevista un ulteriore intensificazione dei fenomeni in serata, in particolare sulla Campania e sulle aree joniche della Basilicata e dell’alta Calabria con piogge anche a carattere di nubifragio localmente. Meglio invece sulle regioni centro-settentrionali dove, malgrado la nuvolosità, le condizioni meteo rimangono comunque stabili e asciutte. Palermo è invece alle prese con qualche pioggia, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

E’ soprattutto a Palermo e nelle regioni del sud Italia che questa sera saranno più evidenti gli effetti della perturbazione afro-mediterranea che già da qualche giorno sta interessando la nostra Penisola. Dopo infatti qualche pioggia che ha accumulato in città poco più di 1 millimetro, nel corso della serata corrente altro maltempo arriverà ad interessare il capoluogo siciliano, con fenomeni tuttavia non così intensi. L’accumulo infatti seppur provvisorio rimarrà comunque piuttosto debole e tutto ciò in un contesto termico decisamente mite, con temperature minime che si aggirano intorno ai +14°C e massime che hanno sfiorato persino i +23°C.

Maltempo e calo delle temperature

Per la giornata di domani giovedì 23 aprile non sono previste particolari variazioni dal punto di vista meteorologico sulla città di Palermo, con le condizioni meteo che rimarranno instabili per almeno la prima parte di giornata. Solo a partire dal pomeriggio infatti sarà possibile un miglioramento con il maltempo che a quel punto colpirà solamente le aree joniche della Sicilia. Inoltre, in aggiunta alle piogge, esse saranno accompagnate da un calo delle temperature che riguarderà essenzialmente i valori massimi, mentre quelli minimi sono addirittura previsti lievemente risalire.