Meteo Palermo – Finestra di maltempo per la città con clima tutto sommato mite: ecco le previsioni

Tempo in prevalenza stabile sull’Italia

Risulta in queste ore evidente un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, dove, dopo la giornata di ieri quando il maltempo ha persino provocato qualche danno e disagio, si registra la prevalente assenza di fenomeni, fatto salvo isolate eccezioni sulla Toscana centro-settentrionale. Tale miglioramento, oltre ad essere comunque breve, è accompagnato da un clima pienamente autunnale o tardoautunnale. Quanto detto fin qui per la stragrande maggioranza del Paese, vale anche per Palermo, anche se non sono mancati dei rovesci nella notte, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

A seguito di qualche rovescio che nella notte ha scaturito al suolo un accumulo comunque debole di 2 millimetri scarsi a Palermo, le condizioni meteo in città sono andate migliorando, in un contesto di cieli irregolarmente nuvolosi e con schiarite in avanzamento nella corrente serata, proprio in concomitanza di un nuovo peggioramento su alcune aree della nostra Penisola (scopri quali). Le temperature si attestano su valori tutto sommato miti e compresi tra i +18°C di minima e una massima prossima ai +24°C circa.

Qualche pioggia anche nella mattina di domani, poi rapido miglioramento

L’afflusso di correnti perturbate di natura atlantica caratterizzerà anche la giornata di domani venerdì 18 novembre, con maltempo in Italia e, possibilmente, anche a Palermo nella mattinata. A seguire tuttavia un miglioramento rapido delle condizioni meteo avanzerà sul capoluogo siciliano con cieli che torneranno pressoché sereni già dal pomeriggio e temperature che subiranno addirittura un aumento nei valori minimi, al netto della stazionarietà o del lieve calo di quelli massimi.

Possibili piovaschi per sabato

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine polare marittima innescherà nuovamente condizioni di maltempo sulla nostra Penisola, in particolare sulle regioni centro-meridionali, con Palermo che tuttavia resterà ai margini, osservando al più l’arrivo solo di qualche piovasco nel pomeriggio di sabato 19 novembre. Cessazione dei fenomeni in serata in un contesto che vede i cieli contrassegnati dal passaggio di nubi irregolari. Le temperature, in questo contesto, sono attese in diminuzione nei valori minimi, al netto della stazionarietà di quelli massimi.

