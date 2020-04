METEO PALERMO – FLUSSI UMIDI portano qualche disturbo, attese SCHIARITE, ecco le previsioni

Generale stabilità sul nostro Paese oggi

Nella giornata odierna si fanno ormai piuttosto evidenti gli effetti di una rimonta anticiclonica avvenuta sull’Italia tra la giornata di ieri e quella di oggi, con generale bel tempo condito da cieli in prevalenza soleggiati sulla nostra Penisola. Fanno eccezione alcune regioni del sud come la Calabria, la Sicilia tirrenica e jonica e la Puglia meridionale, dove persiste qualche disturbo nuvoloso causato dalle correnti più umide provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale. Temperature in aumento su tutto il territorio nazionale, più netto sui valori minimi. Condizioni di stabilità che avvolgono anche Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna della città di Palermo è risultata fin ora stabile, salvo qualche pioviggine molto rapida in nottata che ha causato un accumulo comunque inferiore al millimetro sul suolo palermitano. Da questa mattina il tempo è in graduale miglioramento con sempre più ampi sprazzi di cielo soleggiato, con definitive schiarite attese nel corso della serata corrente, quando i cieli appariranno dunque sereni. Temperature piuttosto miti, soprattutto in nottata con minime intorno ai +13°C e massime prossime ai +17°C.

Cieli soleggiati per domani, minime in diminuzione

I cieli molto nuvolosi nel corso di questa notte accompagnati da qualche pioviggine, non hanno permesso alla temperatura di abbassarsi in maniera considerevole, tanto che con le schiarite previste già a partire da questa sera e che dureranno per quasi tutta la giornata di domani domenica 5 aprile a Palermo, le minime tenderanno a diminuire, mentre le massime stazioneranno pressapoco intorno ai valori odierni. Nuovo fronte nuvoloso in arrivo per la serata sul capoluogo siciliano, tuttavia con assenza di fenomeni.