METEO PALERMO – FLUSSO PERTURBATO nel Mediterraneo, nuvolosità in progressivo aumento, ecco le previsioni

Anticiclone predominante sull’Italia e sull’Europa centro-occidentale

L’Anticiclone azzorriano è ormai da quasi una settimana in nuova estensione dalle Isole delle Azzorre non solo sulla nostra Penisola ma su gran parte del vecchio continente, in special modo sull’Europa centro-occidentale, apportando condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto in Italia, condito da cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Le temperature nonostante questo si aggirano addirittura attorno alla media del periodo o al massimo lievemente oltre. Le stesse condizioni di stabilità le ritroviamo oggi anche nella città di Palermo, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Piogge deboli e occasionali sulla Calabria jonica stasera

Una goccia fredda di origine atlantica insistente sul basso Mediterraneo e alimentata nelle ultime ore da correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale apporterà qualche nota di maltempo sull’Italia durante la serata odierna, in particolare sul crotonese con fenomeni comunque occasionali e di debole intensità prevalente. Accumuli generalmente scarsi o del tutto assenti, mentre qualche fiocco di neve potrebbe scendere nelle zone interne intorno ai 1300/1400 metri.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata di Palermo passerà sotto condizioni meteo di prevalente stabilità anche se non mancherà qualche disturbo nuvoloso a causa di correnti umide in scorrimento sul basso Mediterraneo alimentate, come scritto nel precedente paragrafo, da correnti più fresche e instabili provenienti dall’Europa orientale. Tuttavia, malgrado a Palermo il cielo resti in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, il tempo rimarrà comunque asciutto sul capoluogo siciliano.