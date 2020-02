METEO PALERMO – Forti venti settentrionali in queste ore e mareggiate lungo le cose, miglioramento entro il weekend

METEO: correnti settentrionali in Italia

Bel tempo in queste ore e nelle prossime ore in tutta Italia con le precipitazioni terminate anche sulle regioni più meridionali. A Palermo il clima risulta tuttavia ancora invernale con i freddi venti di Tramontana e con le temperature sotto la media del periodo. Imbiancate al alture alle spalle del capoluogo siculo con la neve caduta fino a quote collinari nelle ultime ore. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo oggi

Anche sulla Sicilia il tempo è in miglioramento con la depressione responsabile delle nevicate fino a quote collinari in definitivo allontanamento. Al momento ci sono ancora forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali e mareggiate lungo le coste più esposte della Sicilia, mentre le temperature anche a Palermo risultano inferiori della media di qualche grado.

Previsioni meteo domani

Giornata all’insegna del sole su tutte le regioni settentrionali e fin dalle prime ore del mattino. Cieli sereni ovunque anche nel pomeriggio e in serata, possibili gelate in pianura Padana e lungo le valli. Bel tempo e sole prevalente anche sulle regioni centrali salvo innocua nuvolosità in transito in Abruzzo durante le prime ore del mattino. Bel tempo su tutte le regioni durante il pomeriggio e la serata. Tempo stabile al sud ma con nubi in transito sul Molise, Puglia e Basilicata durante la mattinata, sole prevalente su tutte le altre regioni. Bel tempo su tutte le regioni nella seconda parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo nei valori minimi in aumento quelli massimi.