METEO PALERMO – Gran sole e temperature in aumento nei prossimi giorni con valori quasi estivi, i dettagli

Meteo Italia: fase 2 con il bel tempo

L’anticiclone ora presente sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale garantisce condizioni meteo all’insegna del bel tempo anche in Italia. Sole e temperature in aumento nelle prossime ore e nei prossimi giorni salvo qualche nube medio-alta in transito tuttavia senza precipitazioni associate, clima quasi estivo sulla Sicilia e sulla città di Palermo durante il prossimo weekend e nella prossima settimana mentre l’Italia risulterà letteralmente spaccata in due tra nord e sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Estate in arrivo in Sicilia

Nei prossimi giorni a Palermo assisteremo ad un ulteriore aumento delle temperature con valori che raggiungeranno i 30°c sui quartieri più lontani dalla costa. La Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 inizia con clima tipicamente primaverile in Italia, anche se non sempre soleggiato. Il clima in questa fase 2 del mese di maggio risulterà piuttosto caldo su tutta la Sicilia, potremmo dire quasi estivo mentre al nord Italia torneranno i temporali dalla giornata di Domenica e soprattutto in quella di Lunedì.

Meteo Primavera: Italia divisa in due tra temporali e clima estivo

L’anticiclone di matrice africana, che interessa buon parte dell’Italia in questi giorni non avrà una fissa dimora e al suo posto torneranno le correnti perturbate di matrice atlantica tra la giornata di domenica e quella di lunedì. Una Primavera piuttosto variegata in Italia con alcune regioni sotto il maltempo, altre con condizioni meteo prossime all’Estate. Sicilia tra quelle con le temperature più elevate nei prossimi giorni e nella prossima settimana con valori oltre la media anche di 10°c e picchi fino a 35°c come ci suggerisce la foto di copertina.