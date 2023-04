Meteo Palermo – Impulso di maltempo porta rovesci anche in città, ecco le previsioni

Instabilità caratterizza il Paese

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente instabili in particolare sulle regioni centro-meridionali, Palermo compresa come vedremo, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi in azione soprattutto nel corso di questo pomeriggio. Questo a causa di un nuovo impulso perturbato verso il Mediterraneo centrale, che tuttavia non intaccherà in maniera significativa le temperature, che si manterranno fresche e spesso anche inferiori alla media del periodo, specie al centro-sud.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nubi in aumento hanno caratterizzato la giornata odierna a Palermo, con qualche rovescio subentrato nel corso del pomeriggio che ha prodotto un accumulo comunque molto debole e inferiore al millimetro. Qualche ulteriore piovasco potrebbe raggiungere il capoluogo siciliano in serata, in un contesto che in Sicilia sarà comunque in miglioramento, con temperature che in città si attestano tra i +15°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +21°C.

Domani giornata uggiosa e calo termico

La giornata di domani domenica 16 aprile a Palermo si caratterizzerà per essere particolarmente uggiosa, con piogge comunque perlopiù deboli o moderate che dalle prime ore della notte riguarderanno il capoluogo siciliano fino al pomeriggio, coerentemente con quanto avverrà su buona parte dello stivale. Tempo relativamente più stabile e asciutto in serata, con cieli sempre prevalentemente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, subiranno una diminuzione netta nei valori massimi, più lieve in quelli minimi.

Inizio settimana instabile

Anche l’inizio della prossima settimana risulterà mediamente perturbato a Palermo, con piovaschi intermittenti attesi nella giornata di lunedì 17 aprile, in lieve intensificazione solamente nel pomeriggio. Gli accumuli complessivi dovrebbero comunque mantenersi su valori deboli, con temperature che, in questo caso, risulteranno in nuovo aumento nei valori massimi a fronte della stazionarietà di quelli minimi.

