Meteo – Rinnovato maltempo colpisce l’Italia anche nelle prossime ore, ecco i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia

A seguito della pausa dal maltempo che ha interessato l’Italia nella serata di ieri, un nuovo impulso instabile nella giornata odierna riguarda il Mediterraneo centrale e provoca, difatti, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con le piogge e i temporali (occasionali) che tornano a colpire la nostra Penisola. L’instabilità si centra principalmente sui settori centro-meridionali e di sponda tirrenica, senza risparmiare tuttavia il settore tirrenico settentrionale e il versante adriatico.

Allerta meteo per alcune aree dello stivale

Il quadro meteorologico attuale era stato correttamente previsto non solo in questa sede, ma anche dal Dipartimento di Protezione Civile che ha diramato ieri un’allerta valida per alcune aree dello stivale (scopri quali). Tale peggioramento non è accompagnato da significative variazioni di temperature, che continuano pertanto ad attestarsi su valori piuttosto freschi e ben lontani dagli standard primaverili, spesso inferiori alla media del periodo, specie al centro-sud.

Piogge e occasionali temporali anche nelle prossime ore

L’ondata di maltempo non si arresterà di certo nel pomeriggio odierno ed anzi proseguirà almeno finanche la serata odierna, con piogge e occasionali temporali che, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, continueranno ad interessare il medio-basso versante tirrenico, ad eccezione della Sicilia e con un miglioramento in vista nella seconda parte di serata sulla Toscana. Possibili isolati rovesci anche sul medio-basso versante adriatico, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Isolati rovesci anche in Abruzzo e Puglia, meglio altrove

Rovesci decisamente più isolati riguarderanno in serata la Puglia e l’Abruzzo, dove fiocchi potranno cadere fin sui 1.500/1.700 metri. Le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte altrove e soprattutto sulle regioni settentrionali, dove insisterà persino qualche schiarita. Le temperature, inoltre, continueranno ad attestarsi pressappoco sui valori delle precedenti 24 ore, senza significative variazioni.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni