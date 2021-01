METEO PALERMO – MALTEMPO con piogge in città e neve in montagna, tendenza per il prosieguo dell’inverno

Maltempo in alcune regioni del Paese

Migliora solo in parte il tempo sul nostro Paese con piogge e nevicate ancora presenti in alcune regioni. Una tra queste proprio la Sicilia dove oltretutto le temperature sono in sensibile calo dopo essere salite vertiginosamente oltre la media con le correnti molto calde transitate direttamente dal nord Africa. La stagione invernale 2020-2021 riserverà ancora delle grandi sorprese anche al meridione con nuovi scenari invernali nei prossimi giorni. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: Maltempo in azione

Circolazione di bassa pressione sull’Europa occidentale, correnti perturbate e fredde portano nevicate su molti Paesi del Vecchio Continente e fino in Italia. Gli anticiclone restano collocati ai margini dello scenario meteo generale ed allora il maltempo ne approfitta al meridione e lo farà anche nei prossimi giorni. Attese altre piogge ma soprattutto nevicate in montagna sulla Sicilia. Fiocchi in arrivo su Etna, Nebrodi, Piano Battaglia e altre località di media-alta montagna. Piogge anche a Palermo in queste ore e nelle prossime ore della giornata odierna. Clima freddo e invernale.

Previsioni meteo Italia

Bel tempo sulle regioni settentrionali del Paese con sole prevalente in queste prime ore della giornata. Bel tempo anche in Toscana e Lazio, neve invece fino a quote molto basse su Umbria, Marche e Abruzzo. Maltempo al sud Italia con le correnti fredde in espansione in queste ore. Un nuovo impulso di maltempo raggiungerà gran parte dell’Italia entro il prossimo weekend con dettagli ancora molto incerti dovuti alla traiettoria del minimo di bassa pressione ancora poco chiara secondo i principali modelli meteo. Sicilia a forte rischio maltempo invernale.