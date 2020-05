METEO PALERMO – NUVOLOSITA’ in arrivo, ma tempo STABILE e clima primaverile, ecco le previsioni

Generale stabilità in Italia oggi, eccezioni localizzate

Nella giornata odierna in Italia troviamo un quadro meteorologico di prevalente stabilità, grazie alla predominanza da parte dell’Anticiclone azzorriano che avvolge comunque buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Nel corso di questo pomeriggio tuttavia non sono mancate condizioni di maltempo estremamente localizzato che hanno interessato i settori nordorientali italiani e nello specifico alcune zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Questo a causa dell’infiltrazione di correnti di aria più instabile e più fresca provenienti dai quadranti orientali e che sono responsabile di un generale contenimento delle temperature all’interno della media del periodo. A Palermo troviamo condizioni meteo di stabilità come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna della città di Palermo è risultata visibilmente stabile grazie agli effetti portati da un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che riveste quasi interamente il Mediterraneo centro-occidentale, come scritto in precedenza. Dopo infatti una mattinata e un pomeriggio all’insegna della decisa stabilità con cieli soleggiati, nel corso della serata corrente qualche disturbo nuvoloso si sta affacciando sul capoluogo siciliano, del tutto innocuo e transitorio. Tutto ciò all’interno di un contesto termico piuttosto mite, con temperatura minima che segna provvisoriamente +19°C e una massima prossima ai +26°C.

Calo termico in arrivo per domani, disturbi nuvolosi

Nella giornata di domani mercoledì 27 maggio le correnti più fresche provenienti dal settore balcanico saranno maggiormente invadenti nel Mediterraneo centrale e ciò causerà un calo generale delle temperature che interesserà nella fattispecie anche la città di Palermo e in particolari valori massimi. Ma il calo sarà piuttosto sensibile anche in quelli minimi. Tutto questo si inserisce all’interno di un contesto meteorologico più nuvoloso, ma comunque stabile sul capoluogo siciliano, con i cieli che rimarranno poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata in questione.