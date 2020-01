METEO PALERMO – Qualche NUBE IRREGOLARE con GOCCIA FREDDA in transito, ecco le previsioni

Stabile e asciutto in tutta Italia dopo l’irruzione di freddo appena passata

L’ondata di freddo di origine artico continentale che nel corso di ieri e l’altro ieri ha interessato principalmente la penisola balcanica interessando trasversalmente anche quella italiana è ora in spostamento verso i quadranti orientali, abbandonando il nostro Paese. Ciò favorisce un nuovo aumento dei valori termici, soprattutto quelli massimi. Anche a Palermo il tempo risulta stabile con l’assenza di qualunque tipo di precipitazione.

Rinforza l’Alta pressione sulla nostra Penisola

L’Alta pressione di origine azzorriana rinforzerà sull’Europa centro-occidentale e sulle regioni italiane del centro-nord, apportando condizioni meteo di generale stabilità e tempo prevalentemente asciutto anche sulla nostra Penisola, seppur con qualche nebbia in Pianura Padana. Le temperature per la verità non subiranno forti impennate, anche se risulteranno in ogni caso in aumento per quanto riguarda i valori massimi.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna di Palermo sta passando in cavalleria come l’ennesima giornata di evidente stabilità, con cieli che in prevalenza sono risultati in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, soprattutto nella prima parte di giornata. Tali rimarranno fino ad almeno la serata odierna, prima dell’arrivo di qualche nube irregolare a causa dei primi spifferi instabili di origine atlantica provenienti dai quadranti nordorientali. Gli estremi termici giornalieri sul capoluogo siciliano misurano circa +7°C di minima a cui è seguita una massima intorno ai +14°C.