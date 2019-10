METEO PALERMO – Qualche rovescio ancora possibile nelle prossime ore, poi graduale miglioramento con temperature in aumento

Come già preannunciato nel finale del primo paragrafo, a Palermo si sono susseguite nel corso della nottata dei rovesci che hanno scaricato al suolo tra gli 1 e i 3 millimetri, dopo i forti temporali rinvenuti nel corso della serata di ieri. Tempo dunque in miglioramento durante la giornata odierna e condizioni di relativa stabilità che dovrebbero resistere fino ad almeno la mezzanotte odierna. Gli estremi termici giornalieri segnano circa +24°C di massima e +17/+18°C di minima.

Dopo il maltempo che ha coinvolto i settori italiani centro-settentrionali nella giornata di ieri e che nella giornata odierna sta interessando soprattutto la Sicilia, ecco che oggi si è riscontrato un nuovo veloce miglioramento delle condizioni meteo in queste zone, con schiarite in un contesto comunque di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Questo grazie al rapido allontanamento della goccia fredda verso meridione.

Con lo spostamento della goccia fredda verso sud, anche il maltempo viene trascinato nella stessa direzione. Forti rovesci e temporali stanno difatti interessando quest’oggi molte aree siciliane, dove si registra tra l’altro un disperso. Le temperature qui si presentano autunnali e generalmente inferiori ai +21/+22°C. Rimane invece stabile sui settori adriatici con sole prevalente. A Palermo dei rovesci si sono abbattuti sulla città nel corso della nottata, prima di un leggero miglioramento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Qualche nota instabile ancora possibile domani

Nella giornata di domani sabato 26 ottobre, malgrado l’instabilità dovrebbe interessare soprattutto i settori jonici della Sicilia, non è escluso che qualche rovescio possa ancora raggiungere la città di Palermo, con rovesci comunque generalmente deboli o al più moderati. Accumuli di pioggia al suolo previsti deboli. Dal punto di vista termico, per quanto riguarda la giornata di domani, non c’è molto da segnalare con le temperature che rimangono stabilmente attorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni.