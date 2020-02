METEO PALERMO – Schiarite in arrivo dopo i disturbi NUVOLOSI di giornata, ecco le previsioni

Tempo in miglioramento su tutta la nostra Penisola

La perturbazione che a partire solamente dalla serata di ieri sta interessando la nostra Penisola si trova già in allontanamento verso i quadranti orientali, andando dunque ad interessare la penisola balcanica e i Paesi europei orientali. Ciò lascerà un vuoto barico sull’Italia che verrà immediatamente colmato dall’arrivo dell’Anticiclone afro-azzorriano che oltre a riportare bel tempo, causerà anche un generale innalzamento delle temperature su valori sopra la media del periodo. Palermo non è mai stata interessata dal peggioramento, con condizioni meteo che rimangono tutt’ora stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

La città di Palermo (così come tutta la Sicilia ed anche la Sardegna) non è mai stata interessata dal peggioramento che ha coinvolto tra mattina e pomeriggio l’Italia peninsulare. Esso non ha infatti portato effetti sul capoluogo siciliano se non per qualche disturbo nuvoloso che di tanto in tanto si è alternato a qualche schiarita, con rasserenamenti evidenti nel corso della serata corrente. Tutto ciò si inserisce in un contesto di temperature tutt’altro che invernale, con minime vicine ai +9°C a cui sono seguite massime prossime ai +19°C.

Domani cieli soleggiati con temperature in leggera flessione

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 15 febbraio si faranno sentire sul suolo palermitano gli effetti portati da una nuova espansione dell’Anticiclone verso la nostra Penisola. Le condizioni meteo risulteranno infatti stabili con cieli pressoché sereni dalle prime ore della giornata stessa fino ad almeno il termine della serata. Se non giungono novità dal punto di vista meteorologico a Palermo, esse arrivano dal fronte termico, con temperature previste in leggera flessione sia per quanto concerne i valori minimi che quelli massimi.