Meteo Palermo – Schiarite progressive e via via più ampie in arrivo in città, con temperature in aumento: le previsioni

Verso un miglioramento del tempo sull’Italia

Dopo soprattutto un pomeriggio in cui qualche eccezione di maltempo si è palesata sullo stivale con piogge e temporali localizzati sull’Appennino centro-meridionale e, sparsi, sulla punta meridionale della Sicilia, le condizioni meteo appaiono in queste ore in miglioramento, con tale fenomenologia in fase di attenuazione e cessazione, tornando gradualmente generalmente stabili e asciutte. Stabilità che coinvolge Palermo fin dalle prime ore della notte odierna, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Nubi irregolari hanno caratterizzato la prima parte di giornata odierna a Palermo e a seguito della quale sono susseguite ampie schiarite che hanno lasciato spazio a cieli anche sereni. Le condizioni meteo sono rimaste pertanto stabili e asciutte in città e tali resteranno anche in serata, coerentemente con quanto si apprezzerà altrove, con cieli tuttavia poco o parzialmente nuvolosi sul capoluogo siciliano. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +17°C di minima e i +22°C di massima circa.

Nubi irregolari e poi parziali schiarite anche per domani

Le prime ore della giornata di domani venerdì 5 maggio saranno caratterizzate da un nuovo aumento della nuvolosità a Palermo, che tornerà ad essere irregolare e a cui seguiranno nuove parziali schiarite a partire dal pomeriggio, con cieli che torneranno poco o parzialmente nuvolosi. Le condizioni meteo pertanto si manterranno stabili e asciutte in città, come sulla stragrande maggioranza del Paese, con temperature che non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.

Massime in aumento e maggiore serenità per sabato

Maggiore serenità caratterizzerà invece la giornata di sabato 6 maggio a Palermo, dove i cieli pertanto risulteranno spesso sereni o, al più, poco o parzialmente nuvolosi in serata. Gli effetti dell’Alta pressione di matrice africana in espansione verso il Mediterraneo centro-occidentale si faranno più evidenti pertanto anche sul capoluogo siciliano, dove persisterà di conseguenza l’assenza di fenomeni e dove le temperature, in questo caso, risulteranno in aumento nei valori massimi a fronte della persistente stazionarietà di quelli minimi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni