Meteo – Ultime note di maltempo in atto in Italia, prossime ore segneranno un miglioramento: i dettagli

Tempo perlopiù stabile in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono generalmente migliori rispetto a quanto osservato spesso nei passati giorni, con l’Alta pressione di matrice africana che sta tornando ad espandersi verso il Mediterraneo centro-occidentale, assicurando maggiore stabilità e bel tempo. Tuttavia, qualche nota di maltempo persiste sullo stivale, con piogge e temporali che rimangono circoscritti a determinati settori dello stesso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche nota di maltempo nei settori interni e sulla punta meridionale della Sicilia

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse ancora una volta perturbate, ma in maniera questa volta più circoscritta, con i fenomeni che sono andati formandosi sull’Appennino centro-meridionali mantenendosi perlopiù isolati anche se spesso temporaleschi. Qualche nota di maltempo ha investito anche la punta meridionale della Sicilia, con piogge e temporali localmente anche intensi e per cui la Protezione Civile aveva diffuso un’allerta ieri. Le temperature appaiono stazionarie o in aumento specie per quanto riguarda i valori massimi.

Tempo destinato a migliorare nelle prossime ore

Gli effetti di un campo di Alta pressione di matrice africana diverranno via via più evidenti con l’avanzare della serata, con le condizioni meteo che finiranno per risultare generalmente stabili e asciutte, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Gli effetti di tale campana anticiclonica si faranno pertanto così predominanti che i fenomeni progrediranno verso un generale esaurimento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Schiarite in arrivo

Le condizioni meteo protenderanno verso il miglioramento nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, che si enucleerà non solo attraverso la cessazione generale dei fenomeni, ma anche attraverso l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali, anche laddove il maltempo si è azionato quest’oggi. Le temperature, in questo contesto, si manterranno stazionarie o al più risulteranno in aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

