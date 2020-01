METEO PALERMO – Si apre una fase STABILE in compagnia dell’ALTA PRESSIONE con temperature in aumento, ecco le previsioni

Generica stabilità e tempo asciutto, a parte qualche locale eccezione

Si iniziano a sentire i primi spiragli del richiamo di correnti provenienti dai quadranti occidentali sull’Italia, con un promontorio anticiclonico sito sul Mediterraneo occidentale che sta tornando a spingere verso est. Tuttavia, come vedremo nel prossimo paragrafo c’è qualche eccezione, con piogge tuttavia di debole intensità prevalente e anche piuttosto rapide. Nella stragrande maggioranza del territorio italiano però, nonostante una a tratti massiccia matassa nuvolosa, il tempo rimane però asciutto. Stabilità anche a Palermo, come vedremo.

Note di maltempo locali in Italia

Come scritto nel precedente paragrafo le piogge sferzano sulle Alpi nordoccidentali e su alcune aree del settore costiero settentrionale della Toscana. Tuttavia i fenomeni appaiono locali e anche piuttosto rapidi, oltre che a risultare di debole intensità. Gli accumuli che ne risultano al suolo infatti si rivelano decisamente scarsi se non del tutto assenti addirittura. Tutto ciò è possibile grazie al fenomeno dello stau sulle Alpi e ad una blanda circolazione instabile presente sul versante tirrenico settentrionale.

Previsioni meteo Palermo oggi

La giornata odierna di Palermo è passata all’insegna dell’evidente stabilità sia pure in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi. Il passaggio di qualche nube è transitoria è dovuta a un flusso perturbato comunque in allontanamento dalla nostra Penisola in queste ore. Le temperature che si registrano sul capoluogo siciliano (e non solo) sono in netto sopra media, con gli estremi termici giornalieri che misurano +10°C di minima a cui è seguita una massima di +17/+18°C.