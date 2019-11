METEO PALERMO – Si va verso un momentaneo miglioramento, altre piogge in arrivo nel weekend

Autunno nel vivo ora per l’Italia

Situazione estremamente dinamica a livello sinottico sull’Europa con una serie di perturbazioni e maltempo ad oltranza. Anche l’Italia ne risente di questa configurazione con piogge e nevicate in montagna in un contesto climatico prettamente autunnale. Ombrello e giacca a vento a portata di mano a Palermo nel weekend come in tutte le città d’ Italia. PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Tregua dal Maltempo per oggi, nuove piogge in arrivo nel Weekend

Una breve e momentanea tregua dal maltempo interessa il centro Italia in queste ore, nelle prossime ore anche la città di Palermo e gran parte del sud Italia. Attenzione però che già da domani il tempo potrebbe peggiorare nuovamente anche al sud, in Sicilia solo dalla giornata di Sabato con altre piogge in arrivo.

La settimana procederà in un contesto meteo molto variabile e dinamico

Il flusso estremamente perturbato proveniente da nord-ovest continuerà ad investire l’Italia anche nel weekend con il maltempo in agguato. Piogge, temporali e neve in arrivo sulle Alpi fino sotto i 1000 metri di quota con le temperature in ulteriore calo nel weekend. Precipitazioni anche abbondanti previste lungo le regioni tirreniche nei prossimi giorni mentre la prossima settimana inizierà sulla stessa linea del weekend con altri impulsi di maltempo in tutta l’Italia.