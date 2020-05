METEO PALERMO – Sole e clima gradevole nei prossimi giorni ma nel weekend potrebbe cambiare qualcosa, le previsioni nei dettagli

Anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteo stabili in Sicilia e con il sole prevalente salvo qualche innocuo addensamento nuvoloso portato dal mare lungo le coste settentrionali. Sulla città di Palermo la temperature saranno comprese tra i 18 gradi e i 26 gradi. La Fase 2 dell’emergenza da Covid-19 procede pertanto con clima tipicamente primaverile in Italia, tuttavia la pressione atmosferica calerà e al posto dell’anticiclone ci troveremo una saccatura di bassa pressione in grado di generare piogge o temporali anche di forte intensità.

Anticiclone di natura azzorriana sull’Europa centro-occidentale e valori di pressione fino a 1040 hPa sul Regno Unito. Circolazioni depressionarie costrette ad agire ai margini dell’Anticiclone stesso e per lo più sull’Europa orientale. In Italia si avvertono gli effetti dell’Anticiclone “buono” con gran sole e con temperature contenute nella media del periodo o addirittura inferiore con le correnti settentrionali prevalenti. Anche in Sicilia e sulla città di Palermo troviamo sole prevalente e clima fresco. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali del nord Italia e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino al centro Italia, nubi in aumento un po’ ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievo. Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni meridionali salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari. Temperature minime in calo, massime in aumento.