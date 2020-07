METEO PALERMO – TEMPERATURE in aumento ad oltranza fino a 40°c, previsioni per il mese di AGOSTO

Situazione meteo Italia

Ennesima giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima estivo sull’Italia, solo sulle regioni alpine sono previsti dei locali disturbi. Sole e temperature oltre i 34°c per oggi sulla città di Palermo e in tante altre città dell’Italia, clima man mano più caldo e afoso negli ultimi giorni di Luglio con punte prossime i 40°c sull’entroterra palermitano. Condizioni meteo pertanto ideali per le vacanze al mare non solo in sicilia ma anche in tutte le altre regioni d’Italia, attenzione ai colpi di calore, più fresco invece in montagna. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Palermo: ondata di calore in arrivo

Le correnti roventi direttamente dal nord-africa stanno raggiungendo in queste ore il Mediterraneo occidentale, nei prossimi giorni raggiungeranno l’Italia centro-meridionali e quindi anche la Sicilia con un gran caldo in arrivo. Previste temperature fino a 40°c nell’entroterra siciliano e non solo, relativamente più fresco invece sulle regioni più settentrionali. Procederà senza scossoni l’Estate 2020 sulla città di Palermo come del resto in tante altre città del Paese, adesso anche con caldo eccessivo e ai limiti del sopportabile.

Meteo Agosto: ancora bel tempo al sud Italia

L’anticiclone africano tenderà a dominare lo scenario meteo in Italia durante l’ultima parte del mese di Luglio, poi per i primi giorni di Agosto potrebbe cedere il passo alle correnti più fresche e instabili di matrice atlantica; un cambio di circolazione meteo a partire dal primo week end di agosto: l’anticiclone potrebbe ritirarsi sotto la spinta del flusso atlantico dando luogo ad una fase di maltempo specie al nord Italia accompagnata anche da un generale calo delle temperature. Al sud Italia invece avremo sempre bel tempo e clima molto caldo.