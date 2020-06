METEO PALERMO – Temperature oltre i 30°c e tanto sole per questo inizio d’ESTATE, i dettagli

Meteo: bel tempo tutti i giorni

Procederà senza scossoni la fase di bel tempo e clima estivo sulla città di Palermo come del resto in tante altre città del Paese. Sole e temperature oltre i 30°c per oggi come nei prossimi giorni di Giugno. L’anticiclone delle Azzorre tende a dominare lo scenario meteo sul Vecchio Continente ponendo i suoi massimi di pressione tra Germania e Scandinavia dopo che le perturbazioni atlantiche hanno prevalso nelle precedenti settimane di Giugno portando con se maltempo a tratti anche intenso specie al nord Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Le condizioni meteo in Sicilia risultano stabili eccetto sulle aree più interne con nubi irregolari in sviluppo al pomeriggio e con esse anche delle precipitazioni temporalesche. Cieli sereni o poco nuvolosi invece lungo le coste, quindi sulla città di Palermo sia oggi che negli ultimi giorni di Giugno. L’Estate 2020 inizia quindi con il bel tempo e con temperature oltre i 30°c nelle ore centrali della giornata. Si apre una fase meteo più calda e asciutta ma senza fastidiosi eccessi di caldo con le temperature superiori i 30°c nelle città durante i prossimi giorni ma senza elevati tassi di umidità.

Meteo Palermo: Estate avanti tutta

Dopo le anomalie positive di temperatura registrate sia nel mese di Aprile che in quello di Maggio, il mese di Giugno finora più piovoso e fresco rispetto la media potrebbe procedere con clima estivo e precipitazioni assenti. Infatti secondo le ennesime conferme da parte dei principali modelli meteo, questi ultimi giorni di Giugno trascorreranno con sole prevalente al meridione e con temperature estive ma non afose grazie alle correnti settentrionali in rotazione all’Anticiclone presente in Europa.