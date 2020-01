METEO PALERMO: Torna il sole anche in Sicilia, solo la Sardegna al momento interessata dall’instabilità. Ecco le previsioni

Condizioni meteo ideali a Palermo per diverse attività all’aperto

Dopo qualche disturbo nella giornata di ieri generato dalla circolazione in azione sul Tirreno, le condizioni meteo al sud Italia risultano stabili salvo per la Sardegna con residue piogge. Anche a Palermo infatti i cieli si presentano di nuovo sereni o poco nuvolosi in queste ore con precipitazioni assenti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Anticiclone inarrestabile in Italia

Sole su gran parte del Paese in questa giornata eccetto sulla pianura Padana dove troviamo nebbie compatte anche nelle ore centrali della giornata e nubi in transito sulla Sardegna con associate anche delle locali precipitazioni. C’è da tornare indietro di diversi anni per poter rivivere un Inverno con il freddo e la neve a più mandate anche in Italia. Avremo ancora l’Anticiclone nei prossimi giorni in Italia e salvo per qualche innocua nube di passaggio gran sole e clima gradevole.

Previsioni meteo Italia

Nei prossimi giorni la situazione meteo in Italia non subirà importanti variazioni risultando piuttosto statica. Per domani è prevista qualche nota di maltempo tra Liguria e alta Toscana, mentre altrove sarà il promontorio anticiclonico ad essere il protagonista estendendosi sull’Europa centro occidentale e sull’Italia centro settentrionale. Bel tempo anche al Sud eccetto sulla Sardegna influenzata dalle correnti atlantiche e con esse qualche pioggia o acquazzone. Una varietà considerevole dunque di clima in Italia, ma con una base comune ossia la prevalente assenza di fenomeni

.