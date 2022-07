METEO PALERMO – Totale dominio dell’ANTICICLONE con SOLE prevalente e STABILITA’: ecco le previsioni

Generale stabilità sull’Italia

A seguito di rovesci e temporali che tra la serata di ieri e le prime ore della notte odierna hanno interessato alcune aree del meridione peninsulare e tra queste Molise, Puglia e Basilicata, le condizioni meteo sulla nostra Penisola risultano generalmente stabili fin da questa mattina, con cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi. Schiarite dunque hanno riguardato le zone coinvolte dall’instabilità, con temperature che galleggiano ovunque sulla media del periodo o poco oltre. Stabilità che avvolge anche Palermo, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Fin dalle prime ore della notte odierna si assiste a condizioni meteo di visibile stabilità a Palermo, con tempo asciutto grazie alla presenza di cieli cioè perlopiù sereni. Tale situazione si protrarrà anche in serata così come in tutto il Paese, grazie all’elevazione dell’Anticiclone africano. Le temperature in questo contesto si sono attestate nella giornata odierna tra i +24°C di minima e una massima prossima ai +30°C.

Calo termico per domani

Se dal punto di vista sinottico non sono previste significative variazioni, con l’Anticiclone che rimarrà ancora dominante sull’Italia nella giornata di domani giovedì 14 luglio, determinando così condizioni meteo ancora visibilmente stabili a Palermo con cieli pressoché sereni, dal punto di vista termico qualche novità raggiunge il capoluogo siciliano: le temperature sono infatti previste in calo sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Nessuna novità per venerdì

Fase meteorologica piuttosto statica interesserà nei prossimi giorni la città di Palermo, con le condizioni meteo che si manterranno ancora una volta stabili e asciutte anche per l’intera giornata di venerdì 15 luglio, con l’Anticiclone di matrice subtropicale prevalente sul Mediterraneo centrale. Le temperature in questo contesto non sono previste subire variazioni significative, risultando al più in lieve aumento nei valori massimi.

