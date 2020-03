METEO PALERMO – Transito di NUVOLOSITA’ IRREGOLARE, porterà delle PIOGGE? Le previsioni

Note di maltempo in Italia quest’oggi

Nella giornata odierna si osserva un generale aumento della copertura nuvolosa nell’intero comparto del Mediterraneo, grazie al transito di una lieve perturbazione di origine nordatlantica che sta momentaneamente apportando i suoi effetti sulle regioni nordorientali e in alcune delle regioni centro-meridionali, tra cui alcune zone della Campania e della Puglia settentrionale. Piogge locali è possibile ritrovarle localmente anche sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo. Meglio altrove, nonostante gli addensamenti nuvolosi talvolta minaccino pioggia. A Palermo le condizioni rimangono stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Palermo oggi

Da questa mattina a Palermo non fanno altro che susseguirsi addensamenti nuvolosi più o meno compatti che si alternano a qualche momento soleggiato, in un contesto di tempo comunque asciutto. Nonostante tali condizioni si dovrebbero rinnovare e protrarre fino ad almeno il termine di questa serata, le piogge continueranno ad evitare il capoluogo siciliano. Temperature primaverili che oscillano tra i +9°C di minima e i +21°C circa di massima.

Crollo termico per domani

Per quanto riguarda la giornata di domani domenica 15 marzo dal punto di vista meteorologico non sono attesi significativi cambiamenti a Palermo rispetto alla giornata odierna, con il transito di nuvolosità irregolare ma con condizioni meteo che rimarranno stabili e asciutte. Mutamenti importanti sono previsti invece sotto l’aspetto delle temperature, con un crollo previsto soprattutto nei valori massimi grazie all’affluenza di aria più fresca ad alte quote. Calo, ma più contenuto, previsto anche nei valori minimi.