METEO PALERMO – Verso il bel tempo con SOLE e TEMPERATURE in aumento ma i TEMPORALI potrebbero in città

Meteo Italia, fase di tempo variabile

Il bel tempo si alterna con il maltempo in Italia come giusto che sia nella stagione primaverile, grandine arrivata a Roma negli ultimi minuti con strade bianche e forti disagi alla circolazione. Temperature sotto la media di Aprile in tutto il Paese con le correnti settentrionali o orientali prevalenti da diversi giorni. Clima freddo anche in Sicilia con piogge, temporali e addirittura delle nevicate in montagna. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA CITTA’ DI PALERMO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Palermo

Condizioni meteo instabili in gran parte del centro e del sud Italia. Anche nel mattino di domani avremo qualche precipitazione su Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità pomeridiana su tutti i settori, più localizzata sulle Isole Maggiori. In serata avremo ancora piogge su Molise, Puglia e Basilicata in rapido esaurimento. A seguire bel tempo sulla Sicilia e temperature decisamente più miti ma attenzione che il maltempo tornerà e con esso anche un nuovo calo delle temperature.

Previsioni meteo prossimi giorni

Sole e clima caldo a metà settimana specie in Sicilia con le correnti meridionali o occidentali al posto di quelle settentrionali. Attenzione però che entro il prossimo weekend potrebbero tornare i temporali sulla città di Palermo o più in generale sulla Sicilia, a seguire sole e primavera avanti tutta con le temperature in ulteriore aumento e senza escludere punte di 30°c in Sicilia entro la fine del mese di Aprile.