METEO: PASQUA e PASQUETTA con sole e clima mite secondo gli ultimi aggiornamenti, vediamo la tendenza

Torna il sole sull’Italia ma con alcune eccezioni, vediamo dove sono previste ancora piogge

Italia a metà al momento tra due circolazioni depressionarie, una che ci ha interessato nei giorni scorsi e ormai giunta sulla Grecia, e una al momento sul Mediterraneo occidentale e in avvicinamento. La giornata odierna vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo specie al Centro-Nord. La depressione in arrivo da ovest porterà invece molte nuvole su Sicilia e Sardegna con piogge sparse per buona parte della giornata. Tra la sera e la notte fenomeni in estensione anche su Calabria e Basilicata. A seguire cambia tutto con l’anticiclone che potrebbe durare fino a Pasqua.

Rimonta l’anticiclone nel weekend ma ancora locali acquazzoni pomeridiani, previsioni meteo

Giornata di Sabato 4 aprile che vedrà un progressivo rinforzo dell’anticiclone sui settori occidentali del continente. Ancore presente sullo Ionio una goccia d’aria fredda in quota che porterà correnti più fresche e instabili che potranno dar luogo a qualche acquazzone sparso sulle regioni meridionali. Ulteriore miglioramento Domenica quando l’anticiclone si estenderà fin sull’Europa orientale con massimi al suolo fino a 1035 hPa. Correnti in quota al Sud con qualche pioggia pomeridiana su Basilicata e Campania. Condizioni meteo stabili con sole prevalente sul resto d’Italia e temperature in aumento specie nei valori massimi.

Super anticiclone per la Settimana Santa, ecco che tempo aspettarci in Italia

Stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo la Settimana Santa dovrebbe iniziare con un vasto campo di alta pressione disteso dal Mediterraneo all’Europa orientale. In questo caso si avrebbero giornate soleggiate e miti con condizioni meteo per lo più stabili salvo qualche isolato fenomeno pomeridiano nelle zone interne del Sud. Da monitorare solamente la presenza di una piccola circolazione depressionaria con aria più fredda in quota sul Mediterraneo orientale. La posizione di quest’ultima infatti, in caso fosse sbilanciata verso ovest, potrebbe favorire la formazione di temporali pomeridiani specie nelle zone interne del Centro-Sud.