METEO PASQUA – Primi TEPORI di PRIMAVERA, ma per il WEEKEND potrebbe tornare il FREDDO in ITALIA

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Quest’oggi osserviamo la presenza di velature sparse su tutto il territorio nazionale, con maggiori addensamenti segnalati sulle Isole maggiori. L’avvezione d’aria calda sta determinando un aumento del pulviscolo sahariano in atmosfera ed un aumento delle temperature con valori al di sopra delle medie stagionali. Vediamo cosa ci aspetterà nei prossimi giorni.

Tanta sabbia in sospensione

Focus meteo – Questa seconda decade del mese di aprile è caratterizzata dalla rimonta di un promontorio d’alta pressione sub-tropicale sta pescando aria caldo umida dal nord-Africa. Questa determinerà non solo una maggiore presenza di nuvolosità nei prossimi giorni ma anche l’innalzamento del pulviscolo sahariano in sospensione: già quest’oggi i valori di polveri sahariane saranno piuttosto elevati sulla Sardegna (con picchi di oltre 2000 mgr/m2); giovedì tanta sabbia in sospensione sulle regioni del centro-nord ed in generale sui versanti Tirrenici della nostra penisola. Temperature che vedranno un innalzamento piuttosto importante tra giovedì e venerdì, ma vediamo di quanto.

Tra domani e dopodomani picco delle temperature massime

Quest’oggi possiamo osservare i primi picchi di temperatura massima fino a +23-24°C sulle regioni del centro e localmente anche al nord Italia (specie sulla Liguria). Domani non si escludono visto il rincaro di caldo in quota, massime anche di +25°C con anomalie di temperatura di +6/+8°C. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo quale sarà la tendenza per Pasqua e Pasquetta.

