METEO – PEGGIORAMENTO alle porte dell’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Primi segnali di cedimento dell’Alta pressione

La spinta di una saccatura di origine atlantica in direzione del Mediterraneo sta provocando un arretramento dell’Alta pressione, i cui primi segnali di cedimenti erano già evidenti nel corso di questo pomeriggio, quando qualche piovasco ha interessato l’alto versante tirrenico. Piovaschi in serata si faranno ulteriormente strada, sempre però in forma piuttosto localizzata (scopri dove). Le temperature si mantengono tuttavia su valori relativamente miti.

Peggioramento in arrivo sull’Italia per domani

Un peggioramento ben più evidente coinvolgerà invece lo stivale nella giornata di domani mercoledì 5 gennaio, con piogge che colpiranno principalmente il nord (eccezion fatta per il Piemonte) e parte del centro, in particolare la Toscana. Le precipitazioni potrebbe assumere carattere localmente intenso in particolare proprio in Toscana e in Friuli Venezia Giulia, dove peraltro la neve si attesterà a quote basse e intorno ai 400/700 metri. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale, Emilia-Romagna occidentale ed Appennino romagnolo, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sui settori alpini del Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, su Alto Adige, Lombardia, Piemonte orientale, su resto di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sui settori occidentali della Sardegna, in estensione nella seconda parte della giornata a Umbria, settori occidentali e settentrionali delle Marche, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, e sulla Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati al Nord, sulla Toscana e sulle aree interne e meridionali del Lazio. Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1200-1400 m su tutti i settori alpini centro-orientali, con apporti al suolo moderati. Dalla seconda parte della giornata quota neve in progressivo calo fino ai 400-700 m, localmente a quote più basse, sul Triveneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti specie a quote superiori ai 1000-1200 m. Inizialmente al di sopra dei 1700-1900 m sull’Appennino settentrionale, in rapido calo dalla sera, fino agli 800-1000 m, con possibile ulteriore abbassamento fino ai 400-700 m sul versante emiliano, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori minimi e del primo pomeriggio in locale sensibile aumento; in generale calo nei valori serali al Centro-Nord, anche sensibile su Nord-Ovest ed Appennino settentrionale. Venti: forti dai quadranti occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca o burrasca forte; localmente forti dai quadranti meridionali su Appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali, Puglia e Sicilia in estensione, dalla sera, alle restanti regioni meridionali, con raffiche di burrasca sulle aree appenniniche. Dal pomeriggio, di burrasca settentrionali sulla Liguria e di burrasca nord-orientali a ridosso delle aree costiere adriatiche settentrionali, con raffiche, in serata, fino a burrasca forte o tempesta; da forti a burrasca settentrionali su Lombardia e Triveneto. Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti mari; dal pomeriggio generale aumento del moto ondoso con Mare di Sardegna fino a molto agitato e Tirreno occidentale, Alto Adriatico e Canale d’Otranto fino ad agitati. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

