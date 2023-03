Meteo – Peggioramento in arrivo con maltempo che torna in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Serata più stabile in Italia

A seguito di una giornata che ha visto comunque qualche rovescio o temporale interessare le regioni nordorientali nella giornata odierna, la serata si profila essere più stabile e asciutta, con la graduale cessazione della fenomenologia. Le condizioni meteo stanno tornando pertanto generalmente stabili e asciutte, ma tale miglioramento sarà breve. Nella giornata di domani domenica 26 marzo infatti il maltempo tornerà ad interessare lo stivale, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani domenica 26 marzo la discesa di correnti polari nel Mediterraneo centrale determineranno un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con rovesci e possibili temporali in ingresso su buona parte del nord e in estensione, in serata, dapprima in Toscana per poi raggiungere Umbria e alto Lazio. La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a partire dai 1.200/1.500 metri, dipendentemente dai settori di riferimento, con temperature che appariranno in calo al settentrione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria centro-orientale, Appennino emiliano, Toscana settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale e Lazio orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su zone alpine occidentali, restanti zone di Triveneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio e su Lombardia e Toscana orientale, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord. Venti: tendenti a forti dai quadranti occidentali su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio, Appennino emiliano e Romagna e dal pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise e dalla serata su Campania, Basilicata e Puglia. Mari: da molto mosso ad agitato il Mar Ligure ed il Tirreno.

CONTINUA A LEGGERE.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 26 marzo 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Umbria: Nera – Corno.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.