Meteo – Peggioramento in arrivo in Italia già nelle prossime ore con piogge, temporali e possibili nubifragi

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La formazione di un anticiclone sulla Scandinavia e la presenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria in Atlantico, permette l’arrivo di correnti umide e instabili dai quadranti occidentali verso l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Questo porterà nella giornata odierna un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con piogge e temporali a partire dal Nord-Ovest e che entro la serata andranno ad interessare tutto il Centro-Nord. Possibili temporali anche intensi sulla Liguria e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio sulla Liguria di Levante.

Maltempo in estensione al Sud nella giornata di domani

Nella giornata di domani le regioni centro-settentrionali saranno ancora interessate da piogge e temporali, specie il Nord-Est e il medio versante tirrenico, mentre al Nord-Ovest le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Nella seconda parte della giornata il maltempo si estenderà anche alle regioni meridionali, fino a raggiungere la Sicilia e le regioni ioniche entro la notte. Ancora, verranno interessate dalle precipitazioni soprattutto le regioni del versante tirrenico e sui settori costieri saranno possibili temporali anche intensi. Tra la serata e la notte le condizioni meteo torneranno a migliorare su gran parte del Centro-Nord, anche se con la presenza di nebbie e nubi basse.

Piccolo cavetto d’onda subito a seguire

Dopo il passaggio instabile che porterà maltempo in Italia tra oggi e domani, avremo un miglioramento delle condizioni meteo solo temporaneo. Un piccolo cavetto d’onda transiterà infatti sul Mediterraneo centrale già tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì. Piogge e temporali infatti già nella serata di giovedì andranno ad interessare il Nord-Ovest, con fenomeni anche intensi sulla Liguria. Giornata di venerdì che vedrà il transito del fronte instabile con piogge e temporali su tutto il Centro-Nord e in parte su quelle del Sud, specie sulle regioni del versante tirrenico. Temporali molto intensi potranno interessare le pianure di Veneto e Friuli e non sono esclusi locali fenomeni a carattere di nubifragio specie nel Triestino.

Nuovo impulso perturbato nel weekend con temperature in calo

Temperature al momento in media ma che nei prossimi giorni saliranno di qualche grado al di sopra, cosa avvertita soprattutto in quota. Principali modelli meteo che mostrano però per il penultimo weekend di novembre l’arrivo di un altro impulso perturbato. Ecco che nella giornata di Sabato potrebbe affluire anche aria più fredda dal nord Atlantico con un calo delle temperature e anche un abbassamento della quote neve sulle montagne.

