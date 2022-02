METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA nel WEEKEND, ma con MALTEMPO localizzato, ecco dove

Generale stabilità sull’Italia

A seguito di residui rovesci localizzati sull’alto versante tirrenico fino alla prima parte della mattinata odierna, le condizioni meteo sono tornate a risultare generalmente stabili da questo pomeriggio, come suggerisce il radar meteorologico. Tuttavia, le immagini satellitari proiettano invece uno scenario decisamente peggiore rispetto a quello di ieri, quantomeno sulle regioni centro-settentrionali del Paese dove è evidente un aumento del tessuto nuvoloso che localmente risulta anche consistente. Ciò prelude l’arrivo di un iniziale peggioramento già in serata.

Prossime ore primi rovesci in ingresso

Un flebile cedimento dell’Alta pressione di matrice azzorriana si paleserà sull’Italia già da questa sera e per tutto il corso del weekend ormai alle porte, come vedremo nel presente editoriale. In particolare i primi rovesci avanzeranno verso lo stivale già in serata (scopri dove) e ciò è dovuto all’infiltrazione di correnti di stampo polare in arrivo dai quadranti nordorientali. In questo contesto le temperature non risentiranno molto di questo peggioramento, oscillando su valori che rimangono mediamente oltre la media del periodo.

Piogge e nevicate localizzate per domani

Il maltempo si estenderà nella prima parte di domani sabato 12 febbraio dalla Romagna al medio versante adriatico, dove assumerà comunque carattere localizzato o al più sparso. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nella prima parte di domani su quest’ultimi settori del Paese la quota neve si attesterà intorno ai 1.000/1.200 metri o anche più in alto nel basso aquilano. Quota che scenderà nel corso del pomeriggio quando i fenomeni saranno tuttavia al più residui. In mattinata attesi rovesci isolati o sparsi anche in Piemonte, con quota neve 600/700 metri e accumuli blandi o assenti. Tutto qui?

