METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE con PIOGGE e ROVESCI, ecco dove

Persiste stabilità sull’Italia, ma Anticiclone non più così forte

Anche nella giornata odierna si osservano in Italia condizioni meteo di generale e persistente stabilità, nonostante l’evoluzione sul quadro sinottico suggerisca un Anticiclone non più così forte, come invece appariva scorsi giorni. Questo è dovuto sostanzialmente non solo a una perturbazione di matrice afro-mediterranea che, attraversando i settori nordafricani da ovest verso est, si sta avvicinando alla nostra Penisola, ma anche ad un nucleo freddo di origine artica posizionato sull’Europa centro-orientale, che viene attirato dalla predetta perturbazione e che si sta quindi dirigendo verso lo stivale dai quadranti nordorientali. Entrambi i fronti causeranno qualche disturbo di maltempo in giornata, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature in aumento sull’Italia

Nonostante l'evoluzione appena presentata nel precedente paragrafo, le temperature continuano mediamente ad aumentare sullo stivale, su valori tipicamente primaverili e in molti casi di qualche grado oltre la media del periodo. Se qualcuno pensasse che la primavera è definitivamente partita a seguito di questa serie di giorni relativamente miti si sbaglia tuttavia di grosso: la situazione è infatti destinata a cambiare già dalle prossime ore, come già accennato in precedenza.

Peggioramento in Italia in arrivo nelle prossime ore

Già durante questo pomeriggio disturbi nuvolosi riguardano in maniera maggiormente significativa i settori nordorientali dello stivale e le regioni meridionali. La nuvolosità è infatti destinata ad aumentare e con l’ingresso nelle prossime ore dei primi rovesci localizzati o al più sparsi sul settore dolomitico e carnico delle Alpi, con fenomeni mediamente deboli o moderati, stando almeno a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Non saranno le uniche note di maltempo di giornata all’interno del territorio nazionale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

