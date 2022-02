METEO – PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE con PIOGGE, ecco dove

Generale aumento della nuvolosità in Italia

Un generale aumento della nuvolosità si è verificato nella giornata odierna in tutto il territorio nazionale a causa dell’infiltrazione di correnti umide di matrice atlantica nel Mediterraneo centrale. Tali disturbi non hanno tuttavia portato fenomenologia rilevante sulla nostra Penisola, con al più piovaschi di debole o moderata intensità piuttosto localizzati sull’alto versante tirrenico e sul nord Italia. Rimane quindi più asciutto e relativamente più stabile altrove.

Temperature che rimangono oltre la media del periodo

In un contesto simile le temperature si mantengono comunque oltre la media del periodo più o meno su tutto il territorio nazionale. Tale anomalia termica la si riscontra soprattutto nei valori minimi, in quanto la presenza di copertura nuvolosa ostacola di fatto l’inversione termica e il peggioramento non è accompagnato da aria così fredda da determinare un calo significativo rispetto a quanto registrato nei giorni scorsi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Va profilandosi a quanto traspare dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo un ulteriore peggioramento nelle prossime ore e quindi nella serata odierna sulla nostra Penisola. L’ingresso di precipitazioni interesserà in maniera più diffusa l’alto versante adriatico in serata e in particolare il veneziano, dove i fenomeni potrebbero risultare anche moderati. Gli accumuli complessivi saranno comunque piuttosto deboli. Qualche disturbo insisterà anche su altre zone del Paese.

CONTINUA A LEGGERE.