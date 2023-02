Meteo – Peggioramento in arrivo nei prossimi giorni, attesi temporali e neve a bassa quota su alcune regioni

Continua l’avvezione fredda sul Mediterraneo, freddo intenso sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione che dall’Atlantico si estende fino al Mar Baltico, mentre aria molto fredda dall’Europa orientale continua ad affluire verso il Mediterraneo. Clima quindi molto freddo in Italia e con temperature di circa 7-8 gradi sotto le medie del periodo.

Tanto freddo e locali nevicate fino a bassa quota

L’aria artica che affluisce sul Mediterraneo non porta sono clima freddo, ma anche condizioni meteo a tratti instabili sul versante adriatico e al Sud. Queste le previsioni meteo per oggi 7 Febbraio: Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sulla Romagna con neve a quote prossime al piano, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici con neve a quote molto basse o prossime al piano, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare alternata a schiarite ma con tempo asciutto, maggiori aperture sulle coste tirreniche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna, neve fino a quote molto basse sui settori Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni su Basilicata e Calabria con neve fino a 300 metri, variabilità asciutta altrove. In serata locali piogge su Calabria e Sicilia con neve fino a 200-600 metri, asciutto altrove ma con nuvolosità irregolare. Peggioramento meteo in arrivo nei prossimi giorni con neve a bassa quota.

Peggioramento meteo nei prossimi giorni con neve a bassa quota

Nel corso dei prossimi giorni avremo ancora un flusso di correnti orientali sulla Penisola Italiana. Questi porteranno ancora delle precipitazioni sui settori adriatici con neve fino in pianura sulla Romagna e prossimi alla pianura anche tra Abruzzo e Marche. Inoltre, un minimo in risalita dal nord Africa, porterà un intenso peggioramento tra Calabria e Sicilia tra la serata di mercoledì e la giornata di giovedì. Su queste regioni sono infatti attesi acquazzoni e temporali sparsi. Dato il contesto climatico molto freddo, potremmo avere nevicate fino a quote collinari sulla Calabria e fino ai 600-900 metri sulla Sicilia. Più stabile invece al Nord e sulle regioni tirreniche. Generale miglioramento atteso invece verso il weekend. Vediamo il perchè.

CONTINUA A LEGGERE​

Torna l’alta pressione per il weekend, tempo stabile ma con escursioni termiche

Evoluzione meteo per questa prima metà di febbraio che è risultata incerta fino all’ultimo. Principali modelli che però sembrano piuttosto concordi per una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente con l’arrivo del prossimo weekend. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.