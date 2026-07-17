Meteo – Peggioramento in arrivo su parte d’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Serata di stabilità nettamente dominante, con qualche temporale sulle Alpi

A seguito di un pomeriggio comunque contrassegnato da condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sulla nostra Penisola, anche la serata odierna vedrà la prevalenza di stabilità e bel tempo, con qualche temporale in azione da questo pomeriggio sul settore alpino e, in particolare, sul Trentino Alto Adige. Le temperature, in questo contesto, rimangono su valori decisamente elevati e di diversi gradi superiori alla media di riferimento.

Peggioramento in arrivo al nordest per domani

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risulteranno domani sabato 18 luglio in peggioramento, con l’ingresso di piogge, temporali e possibili grandinate a partire dal pomeriggio e fino a tarda notte. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi e a carattere di nubifragio, mentre altrove il tempo non solo rimarrà più asciutto, ma anche caratterizzato da un clima molto caldo, con temperature che rimarranno ben oltre la media di riferimento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutti i settori alpini, con locale interessamento dal pomeriggio anche delle pianure di Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, dell’Appennino settentrionale e delle Marche, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile aumento su Sicilia e Calabria, con valori molto elevati al Centro-Sud, con punte più alte su Sicilia, Sardegna, Basilicata e Puglia. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, sabato 18 luglio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Collina bolognese, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino montano del Tagliamento e del Torre

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-3, Marc-4

Veneto: Dolomiti Occidentali: Agordino, Zoldano, alta Val Boite, Dolomiti orientali: Cadore, Comelico, Pianura centro meridionale e Bassa padovana – Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale – Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Alta pianura trevigiana occidentale – Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane – Bacino Livenza, Pianura centro meridionale – Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino – Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale – Bacino Livenza, Feltrino – Bacino Cismon, Pianura centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Prealpi trevigiane – Bacino Piave, Costa centro-orientale – Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale – Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Alpago Cansiglio – Bacino Piave, Pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Pedemontana e alta pianura centrale – Bacini Brenta Bacchiglione Agno-Guà Alpone, Prealpi vicentine Altopiano dei Sette Comuni – Bacini Brenta Bacchiglione Agno.

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