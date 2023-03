Meteo – Peggioramento in atto in Italia con maltempo in arrivo anche nelle prossime ore: ecco dove

Italia torna nel mirino del maltempo

Dopo una sequela di giornate in cui le condizioni meteo sono spesso apparse generalmente o prevalentemente stabili e asciutte, nella giornata odierna l’arretramento dell’Alta pressione afroazzorriana determina la discesa di correnti più fredde e instabili di natura artica, i cui primi effetti risultano pressoché evidenti al settentrione. Le temperature in questo contesto appaiono in calo proprio al nord, al netto della stazionarietà al centro-sud.

Maltempo al nord con piogge e neve in montagna

In virtù di quanto scritto in precedenza ne derivano condizioni meteo praticamente spaccate in due sulla nostra Penisola, con il centro-sud ancora avvolto da una coltre anticiclonica che assicura stabilità e, in prevalenza, bel tempo, e il nord che torna invece nel mirino delle piogge e delle nevicate in montagna, con fenomeni localmente anche intensi. Nelle prossime ore l’instabilità è destinata ad estendersi ulteriormente, come vedremo nel presente editoriale.

Prossime ore in compagnia del maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono destinate a subire un ulteriore peggioramento, a causa di una saccatura depressionaria di origine artica che continuerà ad affondare nel cuore del Mediterraneo. Ciò porterà, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’estensione del maltempo, che coinvolgerà in parte anche i settori centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e nevicate anche intense in arrivo nelle prossime ore

Se fino a questo momento il maltempo si è centrato soprattutto sui settori nordoccidentali, nelle prossime ore l’instabilità si estenderà sul nordest, con piogge e nevicate su Alpi e Prealpi con fenomeni localmente anche intensi. Qualche rovescio raggiungerà contestualmente anche parte dei settori centrali, investendo la Toscana, l’Umbria, ma anche l’alto Lazio entro la tarda serata. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, appaiono in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, specie al settentrione.

