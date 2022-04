METEO – Perturbazione ATLANTICA al centro-sud, scatta l’ALLERTA della PROTEZIONE CIVILE

Condizioni meteo in Italia: piogge in atto ecco dove

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Molte nubi in transito sulle regioni del centro-nord dove nelle prossime ore è atteso un peggioramento delle condizioni meteo (ed in particolar modo sulle regioni Tirreniche); la rapida saccatura investirà la nostra penisola e nella giornata di domani soprattutto le regioni del sud Italia. Entriamo nel dettaglio.

Piogge e nevicate in arrivo

Previsioni meteo – Le precipitazioni investiranno dapprima la Sardegna, per poi nel corso del pomeriggio investire Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Qui saranno possibili nevicate deboli o moderate dai 1600-1700 metri; contestualmente al nord sarà possibile qualche rovescio convettivo sui settori Alpini dai 1800 metri. I fenomeni proseguiranno in serata sui settori centrali e sulle zone alpine e prealpine al nord, per poi gradualmente esaurirsi in nottata. Domani ancora maltempo sui settori Tirrenici meridionali, per poi lasciar spazio ad una breve pausa dal maltempo.

Nuova fase di maltempo prevista nel fine settimana

Meteo weekend – I modelli matematici prevedono per il fine settimana il transito di una saccatura depressionaria di matrice artico-marittima proprio tra sabato e domenica. Ancora presto per scendere nel dettaglio, ma sembrerebbe plausibile un ritorno di piogge e neve in Italia. Il maltempo dovrebbe abbracciare dapprima le regioni settentrionali per poi spostarsi alle latitudini più meridionali; questa fase infine potrebbe anticipare una nuova rimonta anticiclonica prevista da tempo per l’inizio della prossima settimana. Vediamo infine l’ultimo bollettino di Vigilanza del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

CONTINUA A LEGGERE​