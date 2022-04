METEO – Perturbazione in arrivo porta MALTEMPO in Italia con PIOGGE, ACQUAZZONI e TEMPORALI. Ecco i dettagli

Mentre nella mattinata il maltempo colpirà solo la Sardegna, nel corso del pomeriggio la perturbazione raggiungerà il Mediterraneo centrale portando maltempo anche sulle regioni peninsulari. Nel corso delle ore pomeridiane avremo infatti cieli molto nuvolosi con piogge intense e diffuse sulle regioni centrali , con possibili temporali tra bassa Toscana, alto Lazio e Umbria. Instabilità in aumento anche al Nord dove avremo nubi sparse ma con precipitazioni solo lungo l’arco alpino. Neve su Alpi e Appennini oltre i 1600-1800 metri. In serata ancora piogge sparse sulle regioni centrali e residui fenomeni sulle Alpi, qualche pioggia in arrivo anche tra Molise, Campania e Puglia.

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo già anticipato nei precedenti editoriali, la circolazione depressionaria che nella giornata di ieri era presente tra Penisola Iberica e nord Africa con minimo al suolo di 1005 hPa, si sta avvicinando alla Penisola Italiana e nel corso delle prossime ore transiterà sul Mediterraneo centrale. Già in mattinata avremo cieli nuvolosi con piogge sparse sulla Sardegna , anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna occidentale.

Soleggiato venerdì ma con fronte freddo in arrivo nel weekend

Nella giornata di venerdì la perturbazione si sarà oramai allontanata verso est e l’alta pressione si sarà estesa su tutto il Mediterraneo occidentale e centrale. Questo porterà in tale giornata condizioni meteo stabili in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud e con clima molto gradevole nelle ore centrali della giornata. Ma nel weekend, un profonda depressione presente sulla Scandinavia, piloterà un fronte freddo in discesa da nord-ovest verso l’Europa centrale e che dovrebbe interessare anche la Penisola Italiana con formazione di un minimo al suolo sul Mar Ligure. Questo porterebbe maltempo con piogge e temporali ed anche un generale calo termico. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.